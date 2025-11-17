“今世紀最後の歌謡ショー司会者”の異名を取る西寄ひがし（52）が17日、「松浦アジフライ実況レポーター」に認定された。この日、都内でアジ水揚げ量日本一の長崎県松浦市の友田吉泰市長（61）から、認定証を手渡された。アジの水揚げ量は＜1＞長崎県＜2＞島根県＜3＞宮崎県がベスト3で、長崎県は全水揚げ量の46・3％を占める。中でも松浦漁港が多い。松浦市では19年4月に8条からなるアジフライ憲章を掲げ、同市が「アジフライの