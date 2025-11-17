大河ドラマ『べらぼう』予告横浜流星さん主演で放送中の大河ドラマ『べらぼう』（NHK総合／毎週日曜夜8時ほか）。【写真】＜見続けてきて良かった…＞黒幕・治済打倒に向けて集結したまさかのメンバーに視聴者大興奮！第44回「空飛ぶ源内」が11月16日に放送。その最後に流れた次回予告が話題になっています。＊以下「空飛ぶ源内」の放送内容のネタバレを含みます。●「空飛ぶ源内」公式あらすじ蔦重の前に「耕書堂で本を書かせて欲