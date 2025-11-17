17日も県内では、民家や福祉施設などの近くでクマの目撃情報が相次いでいます。警察から17日に発表されている午後6時30分現在の目撃情報です。（※以下、発表順）◆長岡市・17日午前6時20分頃、長岡市浦瀬町の山林・体長約0.6メートルのクマ1頭を目撃・目撃場所は民家から約300メートル◆南魚沼市・17日午前9時30分頃、南魚沼市下原の国道・体長約0.5メートルのクマ1頭が横断しているのを目撃・目撃場所は民家の