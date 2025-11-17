中国の076型強襲揚陸艦「四川」が16日午後5時ごろ、3日間にわたる初の航行試験を終え、順調に造船所の埠頭に帰還した。新華網が伝えた。航行試験中、「四川」の動力・電力などのシステム設備に対して一連のテストが行われ、所期の効果に達した。今後のテスト項目は装備全体の建造計画に沿って段階的に展開される予定だ。（提供/人民網日本語版・編集/KM）