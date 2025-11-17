クマの出没が相次ぐ中、蔵王地区の小学校ではきょうから下校時間にあわせ子どもたちの安全を守るための〓実証運行〓が始まりました。 【写真を見る】「ありがたみを感じる」スクールタクシーで子どもたちをクマから守る！蔵王地区の小学校で "実証運行" （山形市） 松浦亜実記者「蔵王二小学区でもクマの出没が相次ぐ中、タクシーで子どもたちを安全に送り届けるための実証運行がきょうから始まります」