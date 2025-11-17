福岡県警大牟田署は17日、大牟田市八尻町の路上で同日午前0時ごろ、10代の女性が下半身を露出した男から手首をつかまれる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は30歳くらいでグレー色パーカを頭までかぶり、腕にグレー色のズボンをかけていたという。