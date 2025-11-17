広島市内で予定されていた日中友好行事が中止となったことが分かりました。高市総理大臣への発言が問題となっている大阪総領事が出席を予定していました。 県によりますと１７日午前、中国の大阪総領事館から２１日金曜日に広島市内で予定されていた日中友好行事を中止すると連絡がありました。 理由については「今の状況を鑑みて」とし「会場の相談や行事の案内などをやってもらったのに申し訳ないが中止します」と説明を受けた