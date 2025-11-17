福岡県添田町の英彦山神宮は17日、英彦山中岳（1188メートル）の山頂にある上宮で続いていた約150年ぶりの大規模改修工事が完了したと明らかにした。2022年秋の着工から3年。総事業費約7億円。工事に伴う周辺の立ち入り規制は12月に解除する。日本三大修験道場の一つとして、古くから北部九州一円から信仰を集めた英彦山。上宮は宝殿と拝殿からなり、戦乱などによる焼失と造営を繰り返してきた。現在の建屋は1835年の火災を受