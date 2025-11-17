妻を包丁で刺し殺害しようとした男の裁判で、広島地裁は懲役５年６カ月を言い渡しました。 被告の男（６５）は去年５月、自宅で殺意を持って妻の首を包丁で２回突き刺し殺害しようとした罪に問われています。 弁護側はこれまでの裁判で犯行当時、被告人が心神耗弱の状態であったと主張していましたが、１７日の裁判で広島地裁は「犯行の２カ月前から被害者に対する殺意を抱いており、殺害をある程度計画しつつ行動を制御すること