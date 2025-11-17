横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されてから48年となった11月15日、新潟市で帰国を願う『県民集会』が開かれました。家族が日本政府に求めるのは覚悟です。 約700人が集まった『忘れるな拉致 県民集会』。2026年2月に90歳になる横田めぐみさんの母・早紀江さんは、川崎市の自宅から中継で参加しました。 ■横田めぐみさんの母・早紀江さん 「本当にめぐみちゃんは明るい元気な子どもでしたので、かなり向こうでも参ってしまっ