ベトナム人の技能実習生に不法就労をさせたとして、大阪府八尾市のゴミ収集会社の代表らが書類送検されました。不法就労助長などの疑いで書類送検されたのは、八尾市のゴミ収集会社代表の男性（５９）ら２人です。警察によりますと男性らは今年５月下旬、ベトナム人の技能実習生２人が資格外活動の許可を受けているかを確認せずにごみ収集の仕事をさせた疑いが持たれています。警察は今年９月、この会社にベトナム人を派遣し