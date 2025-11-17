家族ら４人がクロスボウで殺傷された事件。検察・弁護側双方が控訴せず、無期懲役の判決が確定しました。判決によりますと、兵庫県宝塚市の野津英滉被告（２８）は２０２０年、自宅でクロスボウを使って矢を放ち、祖母・母・弟の３人を殺害、伯母に大けがをさせました。判決で神戸地裁は、被告に刑事責任能力があると認めたうえで「犯行に無理心中の要素があることを否定できず、生涯かけて償いをさせるのが相当」として、検