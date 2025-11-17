今月3日、大阪府柏原市の西名阪自動車道で炎上した車の中から遺体で見つかった男性の身元について、警察は、奈良県大和高田市の60歳の男性と発表しました。車を運転していた男は、放火容疑で逮捕される前の任意の取り調べで「男性を刃物で刺して殺害した」という趣旨の話をしているということです。今月3日午前4時半ごろ、柏原市の西名阪自動車道上り線で普通乗用車がガードレールに衝突して全焼し、後部座席から男性1人の遺体