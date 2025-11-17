新潟県では、11月18日から19日にかけて、この時期としては強い寒気が流れ込むため、山沿いを中心に雪となり、平地でも積雪となる所がある見込みです。気象台は、積雪や路面の凍結による交通障害に留意するよう呼びかけています。 新潟県では、18日から19日にかけて、この時期としては強い寒気が流れ込むため、山沿いを中心に雪となり、平地でも積雪となる所がある見込みです。18日午後6時までの24時間に降る雪の量は、上・中・下