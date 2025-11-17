ロッテからドラフト5位指名された日本通運の冨士隼斗投手（23）が17日、東京都内で入団交渉に臨み、契約金4000万円、年俸1000万円（金額は推定）で契約を結んだ。背番号は「46」に決まった。大宮東から平成国際大を経て日本通運入り。最速155キロの本格右腕は「1年目から新人王を狙っていきます！チームの勝利に貢献できるように、そして息の長い選手になれるよう頑張っていきたいと思っています。好きなロッテのお菓子はパイ