熊本市の中学生が、高級腕時計を盗んだ疑いで逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、熊本市に住む14歳の男子中学生です。 中学生は今年8月2日の午後6時ごろ、熊本市中央区の雑貨店で腕時計5本、合わせて90万円相当を盗んだ疑いが持たれています。 警察によりますと、中学生は知り合いの少年と2人で店に入り、この少年が店員と話している間に棚にあった腕時計を盗み出したということです。 警察は中学生の認否や供述を