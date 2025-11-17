¤Þ¤µ¤«¤Î¿ôÃÍ¤Ë¾×·â¡£¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÅÄÃæ¤ì¤¤¤Ê¤¬11·î14Æü¡¢¡ÖABEMA BOATRACE COLORS¡Ø¤È¤­¤á¤­¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡Ù¡×¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤Æ¡¢Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤¿½ÐÍè»ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÅÄÃæ¤ì¤¤¤Ê¡¢36ºÐ¤Ç´¶¤¸¤¿¿ê¤¨¤È¤ÏÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£ÅÄÃæ¤Ï¡Ö11Æü¤Ç36ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄÃæ¤ì¤¤¤Ê¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£°ìÆ±¤¬¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¡¼¤¹¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤¹¤ëÃæ¡¢MC¤Î°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡¦¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬²ÖÂ«¤òÅÏ¤¹¤È¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡£¤¤¤Ä¤â¤¤