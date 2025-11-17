障害者の親亡き後の生活について18歳以上で障害がある人の家族のうち90.2％が、親亡き後の生活を「心配」と答えたことが17日、民間団体の調査で分かった。ケアに限界を感じているとの回答は58.2％。入所施設やグループホームが不足し、多くの障害者が家族による介護に依存した生活を余儀なくされているとして、団体は地域での受け皿整備が急務だと訴えた。「全国障害児者の暮らしの場を考える会」が障害者の家族を対象に6〜9月