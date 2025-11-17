那覇市で少年らが空き家に侵入し、空き家にあった現金約１億円の一部を持ち出した疑いがあることが１７日、捜査関係者への取材でわかった。沖縄県警は窃盗容疑などで少年らから任意で事情を聞いている。捜査関係者によると、今年に入り、「未成年が多額の現金を持っている」と県警に情報提供があった。県警が複数の少年に任意で事情を聞いたところ、いたずらで忍び込んだ空き家で約１億円分の紙幣を発見し、今年５〜６月、複数