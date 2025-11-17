非武装地帯（DMZ）での作業に投入された北朝鮮の兵士（韓国軍提供・共同）【ソウル共同】韓国国防省は17日、北朝鮮の軍人らによる南北軍事境界線の侵犯が最近相次いでいるとして、偶発的衝突の防止や緊張緩和のため、軍事当局間の会談を北朝鮮に提案すると発表した。境界線がある板門店を通じ、日程や場所を協議したいとの意向を示した。北朝鮮が応じるかどうかは見通せない。韓国国防省の金洪徹政策室長が談話を発表した。「