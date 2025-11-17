宮崎公立大は17日、宮崎県沖の日向灘南部で「約30年ごとに発生する」と考えられている大きな地震は、二つの震源域が約60年間隔で交互に活動するため、発生が約30年ごとになるとみられるとの研究結果を発表した。2024年の地震では初めて「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）」が発表。同大は、今後の研究の基礎資料になるとしている。研究結果は、同大地域連携・防災研究センターの山下裕亮准教授らがまとめた。日向灘南部