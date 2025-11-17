聴覚障害者のスポーツの祭典「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）のゴルフ競技が１８日から若洲ゴルフリンクス（東京都江東区）で始まる。デフフットサル、サッカー選手として１５年のキャリアを持つ中島梨栄（４１）は、競技を始めてわずか４年半で自国開催の国際大会への切符をつかみ取った。中島は「競技歴が短い私でも努力すればできるという姿を見せて、同じように挑戦する人たちへ勇気を届ける」と闘志を燃やして