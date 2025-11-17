自分の身分証が詐欺事件に利用されていることを知りながら放置したとして、海上自衛官の男が逮捕されました。詐欺ほう助の疑いで逮捕されたのは、海上自衛隊隊員の徳永和久容疑者（41）です。警察によりますと、徳永容疑者は、知人の男（39）が自身の身分証明書の写真を使って海上自衛官になりすまし、個人売買サイトで30代の男性から170万円あまりをだまし取っていたことを知りながら、通報するなどせず放置した疑いがもたれてい