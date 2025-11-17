金沢市近郊の消防指令機能がさらに広域化します。金沢市以北の2市2町で行ってきた消防通信指令が金沢市以南にも広がることになり17日、調印式が行われました。金沢市近郊の消防通信指令は現在、かほく市、津幡町、内灘町との2市2町で共同運用しています。今回、白山市、野々市市、川北町でつくる「白山野々市広域事務組合」が加わり、119番の通信業務を一元化します。高齢化などにより、4市3町の通報件数は、去年1年間で5万件を超