巨人の契約更改が１７日に東京・大手町の球団事務所でスタートし、初日は２３選手がサインした。支配下選手で自由契約になっていた京本真投手、喜多隆介捕手、笹原操希外野手、鈴木大和外野手は育成選手として再契約した。新たな背番号は、右肘トミー・ジョン手術から復活を目指す京本が「０９９」、右膝手術から再起を期す喜多が「０２０」、笹原が「０６９」、右太もも裏肉離れによる終盤の離脱から巻き返しを目指す鈴木大