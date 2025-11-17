山陽オートの「日本トーター杯争奪戦」が１７日、幕を開けた。９Ｒで斎藤撤二（４７＝川口）が追い込み、最終周で佳元光義を抜き１着ゴール。通算４００勝を達成した。レース後、同期の福永貴史などから「４００勝！」と言われ照れ笑い。「やっとですよ。何十年かかっているのか」と自嘲しつつも喜びはひとしお。「久々に通常マフラーでレースしたけど、こっちの方が乗りやすい。エンジンは何もしてない。結果が出ているし、