１６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥ」の川村壱馬（２８）が活動休止することが１７日、わかった。所属事務所のＬＤＨが公式サイトで発表した。精神面の不調が確認され診察を受けたところ、治療と療養に専念する必要があると診断された。ＬＤＨの公式サイトでは「【お知らせ】ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥ川村壱馬の今後の活動について」のタイトルで、「先週、ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥメンバーの川村壱馬に精