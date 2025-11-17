危機感があってこそ… 今、日本は文字通り、課題山積である。取り巻く環境が厳しい中で経済成長を遂げるには、使命感と覚悟が求められる。 日本が鎖国を解き、近代化を図ろうと、体制を一新した明治維新（1868）。西郷隆盛や伊藤博文などの下級武士が危機感を抱いて立ち上がり、維新を成し遂げた。その後、明治政府は『殖産興業』、『富国強兵』の旗印の下、日本を成長・発展させた。 維新から77年後の1945年（昭