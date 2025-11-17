JR東海リテイリング・プラスはこのほど、「ランディーズドーナツ 東京ギフトパレット店」を東京駅「東京ギフトパレット」内にてオープンする事を発表した。オープン日は12月上旬を目途としている。「ランディーズドーナツ 東京ギフトパレット店」外観イメージ「ランディーズドーナツ」は、1952年にロサンゼルスで創業したドーナツ専門店。米国1号店では、屋根上の直径約10m(32フィート)にのぼるドーナツ型サイン看板がシンボルとな