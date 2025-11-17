鹿児島県奄美市で酒気を帯びた状態で軽乗用車を運転したとして、63歳の無職の男が逮捕されました。 酒気帯び運転の疑いで逮捕されたのは、奄美市名瀬井根町の無職の男(63)です。 奄美警察署によりますと、男は17日午前11時半ごろ、奄美市名瀬真名津町の国道で、酒気を帯びた状態で軽乗用車を運転した疑いが持たれています。 男は、ガソリンスタンドからバックで国道へ出たところ、国道を走っていた軽トラックと接触事故を起こし