2024年5月、福岡市南区の障害児入所施設の敷地内にある平屋建ての倉庫に火をつけ全焼させたとして、ことし5月に非現住建造物等放火などの疑いで逮捕された41歳の女性について、福岡地方検察庁は11月14日付で不起訴処分にしたと17日、明らかにしました。不起訴の理由について福岡地検は「諸般の事情を総合的に考慮した」としています。