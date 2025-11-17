吉田 優利は11/13～16のアニカ driven by ゲインブリッジ at ペリカンに出場。Total277、38位という成績で大会を終えた。 直近3試合の大会戦績は以下の通り 開催日：11/13～16トーナメント名/開催地：アニカ driven by ゲインブリッジ at ペリカン 海外女子スコア：-3Total：277順位：38位獲得賞金：15,761ドル 開催日：11/6～9トーナメント名/開催地：TOTO ジャパンクラシック 国内女子 海