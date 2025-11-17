11月6日、地域資源を活かした循環型社会づくりをテーマとする「第5回 かながわSDGsパートナーミーティング」が開催された。NTT東日本の地域循環型ミライ研究所が運営する「海とミライのがっこう」が行うSDGsへの取り組みを追ってみよう。「海とミライのがっこう」に携わる3名が登壇したパネルディスカッション○SDGsの拡大を目指す「かながわSDGsパートナーミーティング」「かながわSDGsパートナーミーティング」は、かながわSDGs