11月15日に開幕した聴覚障がい者によるスポーツの祭典デフリンピック。17日から静岡県内で自転車競技が行われ、選手たちの熱戦が繰り広げられています。日本で初めての開催となったデフリンピックは、21の競技が実施されます。静岡県内では、17日から伊豆市の日本サイクルスポーツセンターで自転車競技が始まりました。17日は、男子と女子のスプリントが行われ、会場には開催地周辺の小中学校などの児童や生徒ら