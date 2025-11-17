やまやコミュニケーションズは11月17日、「旬の鮮魚ともつ鍋 博多やまや なんば高島屋店」を、高島屋大阪店にオープンする。「旬の鮮魚ともつ鍋 博多やまや なんば高島屋店」(外観イメージ)同店は、「博多もつ鍋」をはじめ、辛子明太子や旬の鮮魚、土鍋ご飯など、九州の自然をいかした食材による料理を提供する店舗。国内2店舗目の出店となる。「博多もつ鍋」は、「あごだし醤油」「こく味噌」「うまだし青唐辛子」の3種類の味で用