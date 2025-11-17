香港ハンセン指数 26384.28（-188.18-0.71%） 中国上海総合指数 3972.04（-18.46-0.46%） 台湾加権指数 27447.31（+49.81+0.18%） 韓国総合株価指数 4089.25（+77.68+1.94%） 豪ＡＳＸ２００指数 8636.40（+1.87+0.02%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84943.38（+380.60+0.45%） １７日のアジア株は総じて上昇。米国株価指数先物が時間外取引で上昇していることで、アジア株もおおむね