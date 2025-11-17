創通、バンダイナムコフィルムワークスは11月23日〜2026年3月6日、ダイバーシティ東京 プラザ2F フェスティバル広場にて設置している実物大ユニコーンガンダム立像において、冬季限定25-26Ver.ライトアップを実施する。実物大UCガンダム立像冬季ライトアップ25-26Ver.(イメージ)今回のライトアップは、2026年1月30日に公開予定の映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」をテーマとしたデザインを展開。期間中は