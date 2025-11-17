ユーロ圏１０年債利回り格差仏伊ともに７４ｂｐと同水準に ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:11時点）（%） ドイツ2.702 フランス3.446（+74） イタリア3.445（+74） スペイン3.206（+50） オランダ2.848（+15） ギリシャ3.33（+63） ポルトガル3.047（+35） ベルギー3.22（+52） オーストリア2.978（+28） アイルランド2.922（