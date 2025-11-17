³Úµ×²°¤Ï11·î30Æü¡¢¡ÖYUBUNE SAUNA PARK(¥æ¥Ö¥Í ¥µ¥¦¥Ê¥Ñ¡¼¥¯)¡×¤ò¡¢ºë¶Ì¸©±©À¸»Ô¤Î¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë±©À¸Æâ¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£¡ÖYUBUNE SAUNA PARK(¥æ¥Ö¥Í ¥µ¥¦¥Ê¥Ñ¡¼¥¯)¡×Ðíâ×¿ÞÆ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÀéÍÕ¡¦°ñ¾ë¡¦»³Íü¡¦´ôÉì¡¦Âçºå¤Ç14Å¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤¬15Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£Æ±»ÜÀß¤Ï¡¢Á¬Åò¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼Á¬Åò¡¦¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¡¦¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥µ¥¦¥Ê¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿"¥Ë¥å¡¼¥¿¥¤¥×Á¬Åò"¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖÅòÉñ²»¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡£