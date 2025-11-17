女優の工藤美桜が17日、都内で行われたMBS/TBSドラマイズム『プロパガンダゲーム』1話先行上映会＆トークイベントに、W主演の山下幸輝(WILD BLUE)、松本怜生をはじめ、曽野舜太(M!LK)、祷キララ、諏訪珠理とともに登壇した。『プロパガンダゲーム』トークイベントに登壇した工藤美桜根本聡一郎氏の同名小説を原作とするこのドラマは、巨大広告代理店の就職試験に挑む就活生8人が、世論を戦争賛成に導きたい政府チームと戦争反対の