ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が16日より、韓国スキンケアブランド「DERMAGENCY(ダーマジェンシー)」の日本ローンチ記念特別ライブコマースイベント「公式PRライバータイトル争奪戦」を開催している。「公式PRライバータイトル争奪戦」○30名のライバーが商品を紹介このイベントでは、「17LIVE」で活躍する30名のライバーが、実際にDERMAGENCY製品を使用しながら紹介し、使用感やおすすめポイントをリアルタイムで発信する