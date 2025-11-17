「精神面の不調が確認され、医師の診察を受け」「その結果、心身の回復を最優先し、治療と療養に専念する必要があると診断され」「当面の間活動を休止する」ことが公表された、THE RAMPAGEのメンバー・川村壱馬さん。 【写真を見る】【 THE RAMPAGE 】川村壱馬さんの活動休止受けメッセージ「自分らしい姿で戻ってきてくれることを願っていますし、僕たちはその瞬間を待ちたいと思っています」THE RAMPAGEのメンバーが