「助けてくれる人が思い浮かばず、ひとりぼっちだった」。“老老介護”の末、102歳の母親を殺害した罪に問われた71歳の娘に懲役3年、執行猶予5年の判決が言い渡されました。小峰陽子 被告「事件の5年前くらいから、ご飯を食べたばかりなのにご飯はまだ？と尋ねてきたり、私の言っていることを理解しなかったり。助けてくれる人が思い浮かばず、ひとりぼっちになったような気持ちでした」法廷の証言台で絞り出すように話した小