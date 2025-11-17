高市総理の台湾有事をめぐる発言に対し、中国側は反発をさらに強めています。こうした中、外務省の幹部がきょう、中国・北京を訪問しました。事態の沈静化の糸口を探るため、中国側との協議に臨むものとみられます。午後、北京の空港に到着したのは、中国などを担当する外務省の金井アジア大洋州局長。台湾有事をめぐる高市総理の発言に中国側が強く反発する中、政府関係者によりますと、金井氏は中国外務省の劉勁松アジア局長らと