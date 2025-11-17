17日午前10時過ぎ、天皇・皇后両陛下の長女・愛子さまは、集まった人たちに笑顔で手を振り、皇居を出発されました。初めての外国公式訪問となるラオスに向かわれる愛子さま。羽田空港の搭乗ゲート前では、宮内庁職員らの見送りに「私自身も精いっぱいがんばってきます」「緊張しております。国際線も久しぶりで…」などとあいさつされました。そして午前11時ごろ、民間機に乗り込み経由地のタイに向かわれました。東南アジアのラオ