日に日に寒さが増す中、各地の紅葉の名所では見頃を迎えています。 大分県内の美しい紅葉の様子をお届けします。 渓石園 ◆TOS刀祢優月記者「濃い赤色や鮮やかなオレンジ色に染まったモミジを日本庭園の中で楽しむことができるこの場所。庭園の中には滝もあって水の音ともに紅葉を楽しむことができます」 中津市耶馬渓町にある渓石園です。 およそ2万平方メートルの日本庭園に植えられた木々が色付き今