【第94話（1）】 11月17日 公開 「薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～」 【拡大画像へ】 小学館は11月17日、倉田三ノ路氏、日向夏氏、しのとうこ氏らによるマンガ「薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～」第94話「白娘々 (1)」をサンデーうぇぶりにて公開した。 本作はとある大国の後宮に売り飛ばされた薬屋の少女・猫猫（マオマオ）が好奇