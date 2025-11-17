18日のキリンチャレンジカップで日本代表と対戦するボリビア代表が17日、試合会場の国立競技場で公式練習を行った。練習前にはオスカル・ビジェガス監督が公式会見に出席。「もちろん日本代表を分析したが、素晴らしい選手がそろっていて、ほとんどの選手が欧州5大リーグあるいはオランダでプレーしている。日本の監督は2度目のW杯ということで、長期的にチーム作りを行ってきたと理解している」と最大限の警戒を口にした。ボ