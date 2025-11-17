日本代表の森保一監督は18日、キリンチャレンジカップ・ボリビア戦(18日・国立)で指揮100試合目という節目の試合を迎える。これまでの戦績は68勝14分け17敗(PK戦は引き分け扱い)。最多出場・最多ゴールはいずれもMF南野拓実(モナコ)で、70試合26ゴールという実績で森保ジャパンを支えてきた。南野は2014年4月、日本代表候補合宿でA代表初招集。15年10月の親善試合イラン戦でA代表デビューを飾り、同年11月のW杯2次予選・カンボ