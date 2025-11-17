「海のギャング」とも呼ばれるウツボを料理に取り入れようと、神奈川県小田原市で漁師や飲食店が参加するキャンペーンが17日、始まりました。小田原市では17日から、市内の漁師や飲食店と連携して、ウツボを取り入れたメニューを提供する「おだわらウツボフェア」が始まりました。市によりますと、市内の漁港では網に引っかかるなどして年間でおよそ500キロのウツボが捕れるということですが、見た目や入り組んだ骨の構造などから